Доктор рассказал о мировом ковид-эксперименте

Коронавирусные ограничения созданы для порабощения глобалистами, которые начали мировую пандемию 1,5 года назад. Об этом «Царьграду» рассказал доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

В мире всё происходит под копирку. Маски, локдауны, вакцинация детей — события мы наблюдаем лишь с небольшим опережением или отставанием, в зависимости от особенностей страны или народа. Но важно понимать, что пандемия коронавируса организована глобалистами ради мирового эксперимента, — рассказал врач.

На сегодняшний день глобалисты собираются создать все условия для того, чтобы разделить все народы и людей, так как не хотят, чтобы население замечало, как идёт процесс порабощения, отмечает эксперт.

Сейчас в Германии проходят акции протеста против вводимых коронавирусных ограничений и в целом все процессы схожи, как и в России. Несмотря на то что мы разные народы, русским и немцам, да и всем другим народам, которые нас поддерживают и разделяют наши взгляды, необходимо объединиться, чтобы противостоять этому мировому эксперименту, заключил Шафалинов.

Ранее стало известно, что тысячи берлинцев вышли протестовать в центр города против политики правительства и эпидемиологических ограничений на фоне коронавируса.