https://static.news.ru/photo/073d33a4-bf89-11e9-9aa8-fa163e074e61_660.jpg Роберт Мюллер Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Издание Politico воспользовалось Законом о свободе информации и выяснило, насколько большой интерес вызвал отчёт специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. По данным журналистов, документ с момента публикации в Сети скачали почти 800 млн раз.

Наибольшее количество загрузок — 644 млн — было осуществлено 18 апреля после выпуска генеральным прокурором Уильямом Барром отредактированной версии отчёта. 19 июля документ скачали 101 млн раз.

Цифры отражают заинтересованность людей в результатах расследования, которое длилось почти два года, передаёт Politico .

Ранее News.ru писал, что преграда на пути установления партнёрских отношений Москвы и Вашингтона давно «мертва». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.