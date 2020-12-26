Добыча нефти выросла в подконтрольных курдам районах Сирии

https://static.news.ru/photo/b7329cd8-4852-11eb-9d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: PA/MURTAJA LATEEF/ТАСС

Курдская автономная администрация на севере Сирии увеличивает производство нефти на контролируемых ею месторождениях в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке. По данным СМИ, добыча чёрного золото там достигла уже 100 тыс. баррелей в сутки.

Большая часть доходов от продажи нефти идёт на финансирование вооружённых формирований коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), административных органов, системы здравоохранения и образования в северо-восточном регионе, — сообщил телеканал Rudaw.

По данным телеканала, часть нефти курды продают сирийскому правительству через посредников. Увеличить нефтепроизводство им удалось за счёт соглашения о сотрудничестве с американской нефтяной компанией Delta Crescent Energy. Инициировала эту сделку в июле администрация президента США Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru, власти Сирии выдали лицензии двум российским компаниям «Меркурий» и «Велада» на разведку, разработку и добычу нефти на территории Арабской Республики. Одна из них, как сообщали в Дамаске, будет отвечать за месторождения на северо-востоке, где действуют курдские неправительственные формирования, тесно работающие с США. Эксперты говорят, что, привлекая к нефтяному сектору россиян, Дамаск хочет втянуть их в конфронтацию с Вашингтоном.