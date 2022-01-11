В Россию начались поставки колбасы из ДНР

Первая партия колбасных изделий производства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) экспортирована в Россию. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство агропромышленности ДНР, это стало возможно после указа президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.

Экспорт колбасных изделий стал возможным благодаря указу президента РФ № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что первая экспортная партия направлена в Ростовскую область России. Экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий.

Указ о признании в РФ выданных в ДНР и ЛНР сертификатов о происхождении товаров, допускающий их наравне с отечественными до госзакупок, Путин подписал 15 ноября. Данный документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в непризнанные республики и обратно.

Евросоюз выразил сожаление в связи с таким шагом России и призвал отменить данное решение.