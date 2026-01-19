Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии Дмитриев сравнил главу Минфина ФРГ Клингбайля с Рэмбо из-за слов о Гренландии

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично сравнил в соцсети X министра финансов Германии Ларса Клингбайля с Джоном Рэмбо — персонажем одноименной американской кинофраншизы. Комментируя его заявления о Гренландии, он отметил, что жесткая европейская риторика контрастирует с позицией президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Заявление президента Трампа о Гренландии: «Это будет сделано!» против сильной, храброй и, вероятно, недолговечной европейской риторики. <…> Даже министр финансов Германии Клингбайль полностью перевоплотился в Рэмбо, — заявил глава РФПИ.

В своей публикации он также привел слова главы Минфина ФРГ, заявившего, что Европа «постоянно сталкивается с новыми провокациями» и «антагонизмом» со стороны Дональда Трампа, в связи с чем европейским странам следует «ясно дать понять, что предел достигнут».

Кроме того, Дмитриев процитировал еще одно высказывание Клингбайля, в котором тот призвал ЕС рассмотреть возможность применения «законодательно закрепленных инструментов», позволяющих «отреагировать на экономический шантаж достаточно ощутимыми мерами». Обе цитаты спецпредставитель президента РФ сопроводил изображением Рэмбо.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.