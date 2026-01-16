Дмитриев иронично высказался о сотрудничестве Канады с Китаем

Канада станет 52-м штатом США, написал в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал возможное сотрудничество Оттавы с Пекином.

Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м), — написал Дмитриев.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент США Дональд Трамп не остановится на Гренландии. По его мнению, глава Белого дома захочет получить и Канаду. Политик заявил, что Трамп активно нарушает устоявшиеся нормы международного взаимодействия.

По данным Bloomberg, в Канаде опасаются, что страна может стать следующей целью президента США. По информации агентства, в государстве есть подозрения, что администрация главы Белого дома может использовать тактику «военного принуждения», чтобы заставить Оттаву согласиться с требованиями Вашингтона. В 2025 году Трамп назвал бывшего премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада». Позже он заявил, что эта страна могла бы избежать американских торговых пошлин и получить военную защиту в случае присоединения к США.