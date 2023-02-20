DM: Гарри и Меган хотят засудить «Южный парк»

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл могут подать в суд на шоураннеров мультсериала «Южный парк» Трея Паркера и Мэтта Стоуна после выхода эпизода с пародией на них, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в королевских кругах. Так, официальный комментатор династии Нил Шон заявил, что адвокаты изучают вышедшие серии с Гарри и Меган, а также следят за выходом новых эпизодов.

Согласно источникам, близким к бывшим членам королевской семьи, похоже, что, как и многие вещи с Меган и Гарри, это может иметь юридические последствия. <...> Их команда юристов просматривает этот эпизод, чтобы увидеть, что не так и что можно превратить в нечто более зловещее, — подчеркнул он.

В одной из последних серий «Южного парка» персонажи Гарри и Меган появились с табличками «Мы хотим уединиться!» и «Хватит на нас смотреть!», при этом всем своим поведением они пытались добиться обсуждаемости. Эрик и Кайл, главные герои мультсериала, пожаловались на то, что нигде не могут скрыться от герцога и герцогини Сассекских, и потребовали оставить их в покое.

Гарри и Меган покинули Великобританию около трех лет назад после конфликта с королевской семьей. Тогда они отказались выполнять королевские обязанности и уехали в Канаду. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью американской журналистке Опре Уинфри, обвинив родственников в безразличии, давлении и расизме. С того момента отношения супругов с королевским двором остаются напряженными.

В феврале 2023 года стало известно, что герцога и герцогиню Сассекских пригласили на коронацию Карла III. Церемония состоится в мае. По данным СМИ, всего в списке гостей значится около двух тысяч имен.