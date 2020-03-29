https://static.news.ru/photo/5a065fb2-71c1-11ea-924a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал создать временное мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса. В него могли бы войти эксперты в области здравоохранения и руководители международных организаций, считает он.

Задачей такого органа управления должна стать борьба с двойным кризисом, вызванным пандемией COVID-19, — медицинским и экономическим, пишет Тhe Guardian. Браун уверен, что по одиночке справиться с коронавирусом государствам не под силу. Поэтому надо выработать скоординированные ответные меры.

Политик указал на то, что практически любой финансовый кризис является экономической проблемой, которая имеет экономические причины и экономические же решения. Однако в нынешних реалиях, усугубившихся мировой эпидемией, это прежде всего чрезвычайная медицинская ситуация, при которой традиционные механизмы решения проблемы не действуют.

Именно поэтому необходимы совместные действия, ведь чем больше государства в одиночку пытаются выбраться из кризиса, тем больше они ставят экономику под удар, считает Браун.

По его словам, мировое правительство в противовес разрозненным точечным ударам могло бы вести комплексную борьбу в нескольких направлениях. Для успешного достижения целей необходимы совместные усилия по поиску вакцины и организации её производства, а также в части закупок и предотвращения спекуляций, подчеркнул экс-премьер Великобритании.

В качестве варианта он предложил расширить «Группу двадцати» (G20), так как в нынешних реалиях следует прислушиваться к странам, которых больше всего коснулась эта проблема.

Ранее NEWS.ru писал, что как можно быстрее объединить усилия для борьбы с новой коронавирусной инфекцией также призвала Россия.