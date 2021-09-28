Директора школы приговорили к смертной казни в Пакистане

Суд в Пакистане признал директора школы в городе Лахоре виновной в богохульстве и приговорил её к смертной казни. В 2013 году Сальма Танвир заявила, что пророк Мухаммед «не был последним пророком в исламе». Об этом сообщает агентство PTI.
Обвинение в адрес женщины
При вынесении решения о смертной казни суд учёл заключение Института психического здоровья Пенджаба, который признал женщину полностью здоровой. Адвокат подсудимой намерен подать апелляцию на приговор.
Ранее правительство Пакистана спасло восьмилетнего мальчика от казни, потребовав от местной полиции снять с него все обвинения в богохульстве. Мальчик помочился на ковёр в библиотеке исламской школы и за это был