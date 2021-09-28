Директора школы приговорили к смертной казни в Пакистане

Суд в Пакистане признал директора школы в городе Лахоре виновной в богохульстве и приговорил её к смертной казни. В 2013 году Сальма Танвир заявила, что пророк Мухаммед «не был последним пророком в исламе». Об этом сообщает агентство PTI.

Обвинение в адрес женщины выдвинул местный священнослужитель. Суду провинции Пенджаб потребовалось восемь лет, чтобы доказать вину директора школы. Всё это время Танвир находилась в местах лишения свободы.

При вынесении решения о смертной казни суд учёл заключение Института психического здоровья Пенджаба, который признал женщину полностью здоровой. Адвокат подсудимой намерен подать апелляцию на приговор.