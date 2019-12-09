Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра был задержан в одном из книжных магазинов в латиноамериканской стране. Его обвиняют в попытке незаконно вынести биографию известного итальянского авантюриста Джакомо Казановы.

Стоимость книги оценивается не менее чем в $10 тысяч.

Послу приказали вернуться в Мексику сразу после инцидента. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях написал министр иностранных дел государства Марсело Эбрард. Он отметил, что в случае доказательства выдвигаемых обвинений Бесерра будет отстранён от занимаемой должности.

Я попросил комитет по этике проанализировать случай с послом в Аргентине, который обвиняется в краже книг из известного книжного магазина. Для начала распорядился вернуть его домой, — пишет Эбрард в Twitter.

Как ранее сообщал NEWS.ru, высокопоставленная чиновница из администрации президента США Сима Верма требует возместить $47 тысяч за вещи, которые были украдены из её багажа во время рабочей поездки.

Добычей вора стали предметы одежды и украшения, в том числе подвеска за $6 тысяч из коллекции дочери американского лидера Иванки Трамп.

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