https://static.news.ru/photo/fcb6daa6-1a51-11ea-9056-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра был задержан в одном из книжных магазинов в латиноамериканской стране. Его обвиняют в попытке незаконно вынести биографию известного итальянского авантюриста Джакомо Казановы.

Стоимость книги оценивается не менее чем в $10 тысяч.

Послу приказали вернуться в Мексику сразу после инцидента. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях написал министр иностранных дел государства Марсело Эбрард. Он отметил, что в случае доказательства выдвигаемых обвинений Бесерра будет отстранён от занимаемой должности.

He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 9 декабря 2019 г.

Я попросил комитет по этике проанализировать случай с послом в Аргентине, который обвиняется в краже книг из известного книжного магазина. Для начала распорядился вернуть его домой, — пишет Эбрард в Twitter.

Как ранее сообщал NEWS.ru, высокопоставленная чиновница из администрации президента США Сима Верма требует возместить $47 тысяч за вещи, которые были украдены из её багажа во время рабочей поездки.

Добычей вора стали предметы одежды и украшения, в том числе подвеска за $6 тысяч из коллекции дочери американского лидера Иванки Трамп.