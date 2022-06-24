Дипломат уличил Запад в заказном расследовании ситуации на Украине Российский дипломат уличил Запад в заказном расследовании ситуации на Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что Запад якобы открыто проплачивает «заказное расследование» Международного уголовного суда против действий России на Украине. По словам дипломата, Москва уже назначена виновной, а МУС представляет собой только ширму для данного процесса. Слова Леонидченко приводит РИА Новости.

Это не первое заявление Леонидченко о том, что МУС представляет собой «политический инструмент» и «не имеет ничего общего с правосудием». На этот он сообщил, что за 20 лет своей деятельности Международный уголовный суд продемонстрировал полную неспособность обеспечить непредвзятое и независимое правосудие, он обратил внимание на слова западных коллег о миллионах долларов «добровольных пожертвований» суду для ведения украинского досье.

Запад в открытую проплачивает заказной процесс в МУС, виновный в котором назначен заранее. Этой же цели служит и направление ему якобы в помощь целых команд национальных судебных экспертов для документирования якобы преступлений России. <...> Получается, что МУС — просто ширма, за которой коллективный Запад готовит свое позорное судилище для нашей страны, — подчеркнул Леонидченко.

Он отметил, что в настоящее время уже создано большое число «друзей борьбы с безнаказанностью» и «совместная команда по расследованию». В последнюю, в частности, входит Украина и страны Запада, «поставляющие киевскому режиму оружие».

По мнению российского дипломата, для этой команды единственный виновный в происходящем на Украине был определён заранее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность сотрудничества России и Международного уголовного суда (МУС) в процедуре расследования военных преступлений на Украине. Представитель Кремля напомнил, что Россия не признаёт МУС и считает этот орган необъективным, поэтому будет работать в этой сфере отдельно.