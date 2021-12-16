Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Украину стараются превратить в проект «анти-Россия» — озлобленное, постоянно просящее государство. По словам дипломата, Киев порой действует в ущерб своим интересам, лишь бы это нанесло вред Москве, сообщает РИА Новости.

Украину, к сожалению, старательно превращают в проект «анти-Россия» — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев — лишь бы во вред России, — отметил Кузьмин.

Он напомнил, что по свежим данным МВФ, Украина по уровню жизни населения оказалась на последнем месте в Европе. При этом её последовательно накачивают оружием и кормят обещаниями.

И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живёт собственной жизнью, — считает дипломат.

Ранее стало известно, что реформы ввергают Украину в хаос и «отдают лицемерием», заявил автор материала в The Washington Times. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что его деятельность способствовала превращению страны в «пороховую бочку» Европы. При этом на Украине все компании с участием государства «коррумпированы, некомпетентны, терпят убытки и не производят необходимую продукцию».