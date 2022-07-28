Дэвид Линч посоветовал Зеленскому выпить «по паре кружек пива» с Путиным

Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч

Американский режиссёр Дэвид Линч посоветовал для достижения мира на Украине выпить Зеленскому «по паре кружек пива» с Путиным. Американца разыграли пранкеры Вован и Лексус от имени президента Украины, пишет РИА Новости.

Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины, — сказал Линч в видеообращении к ненастоящему Зеленскому.

Также Линч заявил, что считает технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства.

Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива, — посоветовал именитый режиссёр план договорённости Зеленскому с Путиным.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус решили разыграть американского писателя Стивена Кинга и позвонили ему от имени украинского президента Владимира Зеленского. Один из пранкеров, представившись Зеленским, сообщил, что хочет сыграть клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». Кинг ответил, что Пеннивайз «плохой парень», и пообещал найти для украинского лидера более подходящую роль.