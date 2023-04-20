Детские мумии помогли раскрыть секрет болезней древних Учение обнаружили у мумифицированных в Древнем Египте детей признаки анемии

Фото: Eslam Kotb/dpa/Global Look Press

Дети в Древнем Египте часто страдали анемией. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования нескольких мумифицированных детских останков. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на статью в научном журнале International Journal of Osteoarchaeology.

Медики и палеонтологи исследовали 21 детскую мумию с помощью технологии компьютерной томографии. Специалисты проанализировали скелет, не извлекая тела из оберток. В результате у семерых детей были выявлены патологические увеличения свода черепа, характерные для заболевания анемией.

При этом отмечается, что по КТ нельзя сделать однозначный вывод, привела ли именно анемия к смерти детей, но эти сведения позволяют предположить, что заболевание было одним из факторов, приведших к летальному исходу.

Также эксперты выявили у одного из детей талассемию. При таком диагнозе в организме наблюдается недостаточность гемоглобина. Ребенок прожил меньше года и, вероятно, страдал от симптомов данной болезни.

Ранее аргентинские ученые обнаружили новый вид динозавра, жившего около 70 млн лет назад. Открытие было сделано после изучения костей, которые собирались в регионе Патагонии с 1980-х годов.