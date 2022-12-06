Аргентинские ученые обнаружили новый вид карликового динозавра

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Аргентинские ученые обнаружили новый вид динозавра, жившего около 70 млн лет назад. Открытие было сделано после изучения костей, которые собирались в регионе Патагонии с 1980-х годов. Об этом сообщает Национальный научный и технический исследовательский совет (CONICET).

Новое исследование ученых из CONICET... выявило существование нового вида динозавра, населявшего аргентинскую Патагонию около 70 миллионов лет назад. Новый вид — это небольшой анкилозавр, он получил название Patagopelta cristata, — говорится в сообщении.

Анкилозавры представляли собой травоядных четвероногих динозавров, защищенных панцирем на голове, по всей спине и хвосту. Их останки чаще всего находили в Северной Америке, в Южной подобные находки происходили крайне редко.

Палеонтологи совершили открытие, исследуя бедренную кость динозавра, а также фрагменты его брони. Найденный ящер имеет карликовый размер в сравнении со своими сородичами с севера. Он достигал всего 2-3 метров в длину, при этом ранее известные представители анкилозавров имели размер около 4-5 метров.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому 35% россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Причём с 2007 года этот показатель вырос на семь процентных пунктов. По мнению 21% опрошенных, первые люди существовали ещё в эпоху динозавров, а 44% респондентов полагают, что генно-модифицированные продукты якобы способствуют возникновению онкологических заболеваний.