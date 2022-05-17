Десять автобусов с украинскими военными выехали с «Азовстали»

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Завод «Азовсталь» покинули 274 украинских военных, среди них — 53 тяжело раненых. Их вывезли с территории предприятия на десяти автобусах, сообщает Reuters.

Сдавшихся бойцов ВСУ планируют обменять на российских военнопленных, отмечает издание. Раненых увезли в больницу в Новоазовске, остальных — в сторону Еленовки. Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что в Новоазовскую ЦРБ доставили 53 раненых, в Еленовку, по её словам, доставлены более двух сотен человек.

Минобороны России сообщило о начале эвакуации раненых украинских военных в понедельник, 16 мая. До этого с территории комбината вышли 10 человек с белыми флагами для переговоров.

Ранее сообщалось, что порядка 300 боевиков ВСУ покинули «Азовсталь», из них около 50 раненые. При этом командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский уточнил, что процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идёт о лежачих раненых военнослужащих ВСУ.