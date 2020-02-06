https://static.news.ru/photo/88c3c106-4894-11ea-8c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Депутаты Верховной рады критикуют законопроект о выплате пенсий пророссийским украинцам, которые проживают в самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом сообщила газета «Известия».

Депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что принятие законопроекта будет «плевком» в тех, кто покинул территории неподконтрольных Киеву республик, но так и не получил пенсию.

Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет? — процитировали Елизавету Богуцкау в газете.

Часть депутатов настаивает на том, чтобы позволить получить жителям ДНР и ЛНР выплаты за три года, однако многие парламентарии не хотят тратить на пророссийских украинцев $6 млрд, которые требуются на реализацию всех выплат.

Отмечается, что жители самопровозглашённых республик, с начала 2020 года, получают увеличенную на 20% пенсию. Власти ДНР и ЛНР заверяют, что пенсии жителей республик больше, чем у украинских пенсионеров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Украине воссоздали министерство, главной задачей которого станет реинтеграция Донбасса. Ведомство будет заниматься вопросами, связанными с интеграцией Донбасса и жителями оккупированных территорий.