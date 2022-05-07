Депутат Шеремет: освобождённые регионы Украины останутся под защитой России

Михаил Шеремет / Фото vk.com/sheremetcrimea

Освобождённые от националистов регионы Украины будут оставаться под защитой России. Экономическая интеграция с РФ значительно ускорит их восстановление и развитие, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Будущее освобождённых территорий неразрывно связано с Россией. Они будут находиться под протекторатом России и её надёжной защитой. Никто не допустит возвращения украинских нацистов, — сказал он.

Парламентарий добавил, что экономическая интеграция этих регионов с Россией в разы сократит время, необходимое на их восстановление, и ускорит их развитие. По его мнению, они со временем сравняются с Крымом по темпам развития.

В настоящее время под контролем российских войск находятся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Там созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Ранее глава Херсонской администрации Владимир Сальдо заявил, что область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ, желающие отдохнуть на Чёрном море.