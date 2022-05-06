Глава Херсонской области назвал регион частью «большой семьи» России

екретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак (слева) и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на переговорах в Херсоне с главой областной администрации Владимиром Сальдо / Фото Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина

Херсонская область стала частью «большой семьи» России, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ, пишет РИА Новости. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.

Мы как и прежде будем открыты для всех, кто хочет побывать на юге, здесь именно в Херсонской области, у Чёрного моря, и являемся мы теперь уже неотъемлемой частью большой семьи — РФ, — заявил Сальдо.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. Он подчеркнул, что РФ вместе с херсонцами будет совместно развивать регион.

Накануне первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак побывали в Донбассе. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, поездка по освобождённым городам получилась насыщенной. Российские политики посетили Мариуполь, где присутствовали на открытии памятника бабушке со Знаменем Победы, осмотрели морской порт и завод имени Ильича. Также они отправились в Волноваху и посёлок Донское. Там начал работу химико-металлургический завод.