Депутат Рады заявил о плане США втянуть РФ в войну с Украиной и Европой

https://static.news.ru/photo/a0cdaeb0-b783-11eb-8173-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возбуждение дела в отношении украинского политика Виктора Медведчука является частью плана по развязыванию большой войны в Европе. Об этом депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил в Facebook.

Политик отметил , что Медведчук ведёт последовательную борьбу за достижение мира на Украине, однако власти Украины решают иные задачи.

Украинская власть ведёт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это всё элементы втягивания Европы в большую войну, — отметил депутат.

Он добавил, что в столь масштабной геополитической провокации Киеву его «западные кураторы» отвели особую роль.

В геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен спровоцировать Россию на войну. Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине. Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно, — подчеркнул Кузьмин.

Он пояснил, что финансировать данное противостояние станет американо-британский союз, который и выиграет от него, а Медведчук оказался неугодным политиком для тех, кто «задумал эту большую войну в Европе».

Ранее стало известно, что арест лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в соответствии с законом лишает его возможности наносить государственной безопасности Украины «разрушительный» вред. Так происходящее прокомментировал президент страны Владимир Зеленский, после того, как суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.