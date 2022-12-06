Депутат получил травму головы в ходе драки в турецком парламенте

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В Великом национальном собрании Турции между депутатами произошла драка во время дебатов по вопросам бюджета, один из парламентариев госпитализирован с травмой головы, сообщает Sputnik Турция. В результате потасовки заседание было прервано на 10 минут.

На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт. Хусейн Орс, член партии IYI, был госпитализирован с травмой головы, полученной во время потасовки, — говорится в сообщении.

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