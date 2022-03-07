Депутат ЕП предрёк ЕС катастрофу в случае отказа от российского газа

Депутат Европарламента Тьерри Мариани сообщил, что если Евросоюз откажется от импорта газа и нефти из России, то такое решение обернётся для него катастрофой. Он напомнил, что топливо оплачивается в долларах, а евро уже сильно потерял в цене по отношению к американской валюте, пишет РИА Новости.

В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе, — сказал депутат.

Мариани также обвинил ЕС в излишней эмоциональности в вопросе санкций. По его словам, Европа уже не знает, что добавить к принятым ограничениям. Депутат также выразил мнение, что России пока предстоят тяжёлые времена. Тем не менее, по его словам, страна обязательно преодолеет этот этап и станет только сильнее.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток — 1». По его словам, это станет зеркальным ответом на запрет в отношении «Северного потока — 2», однако Россия не прибегает к подобным действиям.