Депутат бундестага: американский газ хуже российского

Президент России Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о завершении укладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Хотя не все политические силы Германии поддерживают этот проект, большинство немецких партий наверняка были обрадованы этой новостью. К «адвокатам» «Северного потока — 2» в ФРГ принадлежит и глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст. NEWS.ru поговорил с ним на полях ПМЭФ-2021.

Olaf Kosinsky/wikipedia.org

— Есть ли у вас уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет завершён? Каково его значение для германской экономики?

— По моей информации, строительство почти завершено. Я исхожу из того, что газопровод введут в эксплуатацию в тот момент, когда будут завершены все технические тесты. Я считаю, что он должен заработать, потому что это очень осмысленный проект и для клиентов, и для Германии, и для всех, кому он нужен. И я рад, что, несмотря на довольно большое сопротивление, этот проект близится к завершению, а экстерриториальные санкции США не имели успеха.

— Германские СМИ писали о том, что правительство ФРГ предлагало США построить два терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на отмену санкций против «Северного потока — 2». Может ли американский газ стать альтернативой российскому в Германии?

— Нет. Во-первых, он слишком дорогой, это неэкономично. Во-вторых, это неприемлемо с точки зрения климата, американский газ хуже по уровню экологичности. Кроме того, в этих терминалах могут причаливать и другие корабли, не только американские. Российские тоже могут.

— Учитывая, что Германия планирует в будущем отказаться от ископаемых видов топлива, не будет ли «Северный поток — 2» простаивать без дела?

— Нет, это не так. В среднесрочной перспективе нам однозначно нужен природный газ. Это переходный вид топлива для нас. Кроме того, «Северный поток — 2» — это труба. По ней можно транспортировать что угодно, не только газ. Это мы как раз обсуждали на форуме: если Россия будет выступать как экспортёр водорода, для этого уже есть трубопроводы.

— Есть ли уже какие-то конкретные договорённости между РФ и Германией по поводу поставок водородного топлива?

— Пока нет, насколько мне известно. Но я не правительство, это оно ведёт переговоры. Однако я знаю, что это часть стратегии Германии по водороду — обеспечить импорт этого вида топлива. Логично предположить, что Россия тоже будет играть в этом свою роль.

— Ранее вы говорили о том, что антироссийские санкции нужно отменить. Что могло бы стать первым шагом в этом процессе?

— В первую очередь нужно снять обоюдные ограничения с экспорта. Конечно, важно производство таких элементов, частей, узлов, которые необходимы для добычи нефти и газа. Также есть очень серьёзные ограничения в финансовом секторе, они должны быть очень быстро отменены. В заключение хочу сказать, что все кризисы, которые сейчас существуют в мире, в том числе между Германией и Россией, можно решить только совместно с ней.