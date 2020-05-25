Дело из-за прослушки Порошенко и Байдена возбудили на Украине

https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Госбюро расследований Украины возбудило дело по факту прослушки разговора бывшего президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом.

Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко, — сообщает со ссылкой на источник издание «Украинская правда».

Издание также опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований, в которой отмечается, что незаконное использование технических устройств для получения информации могло причинить вред госинтересам.

Записи переговоров Байдена с Порошенко были обнародованы депутатом Рады Андреем Деркачом. Они доказывают, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко назвал записи подделкой. По его словам, они призваны втянуть Украину в предвыборную борьбу в США.

Как ранее писал NEWS.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.