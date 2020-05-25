Дело из-за прослушки Порошенко и Байдена возбудили на Украине

Госбюро расследований Украины возбудило дело по факту прослушки разговора бывшего президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом.
Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко, — сообщает со ссылкой на источник издание «Украинская правда».
Издание также опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований, в которой отмечается, что незаконное использование технических устройств для получения информации могло причинить вред госинтересам.
Записи переговоров Байдена с Порошенко были обнародованы депутатом Рады Андреем Деркачом. Они доказывают, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко назвал записи подделкой. По его словам, они призваны втянуть Украину в предвыборную борьбу в США.
Как ранее писал NEWS.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.
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