https://static.news.ru/photo/df360a22-52a7-11ea-b234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена. По его словам, их беседа является ярким примером международной коррупции. Бывшие главы государств обсуждали увольнение Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины. На этом настаивала американская сторона.

По словам российского политика, скандальная публикация этих «плёнок» свидетельствует о том, что Соединённые Штаты фактически создали из Украины протекторат.

На хребте Евросоюза после событий Майдана на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко, — отметил Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что Украина утратила свою независимость.

Ранее лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на аудиозапись переговоров Порошенко с Байденом. Он призвал покончить с влиянием Вашингтона на украинскую политику, писал NEWS.ru.