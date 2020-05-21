Медведчук призвал покончить с влиянием США на политику Украины

https://static.news.ru/photo/b1d23d64-9c15-11ea-8032-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал обнародование аудиозаписи переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и призвал покончить с влиянием Вашингтона на украинскую политику.

Он заявил, что инцидент свидетельствует о «циничной и преступной» сдаче национальных интересов Украины в угоду интересам США и ради получения американским политиком коррупционной выгоды.

Ради защиты его интересов Украина пошла не только на отставку генпрокурора, но и на изменение законодательства. Получено очередное доказательство массовых фактов политической коррупции и контроля представителей США над украинскими парламентариями, правительством, государственными органами, предприятиями, — отметил Медведчук на сайте партии.

Политик подчеркнул, что внешнее управление со стороны США является главной угрозой нацбезопасности Украины, ей независимости и суверенитету. Он потребовал от властей в кратчайшие сроки предложить план по устранению влияния США на политику страны.

Записи переговоров Байдена с Порошенко были обнародованы депутатом Рады Андреем Деркачем. Они доказывают, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина. Как ранее писал NEWS.ru, Порошенко назвал записи подделкой. По его словам, они призваны втянуть Украину в предвыборную борьбу в США.