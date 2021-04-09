Делегация из США посетила Донбасс

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Американская делегация, возглавляемая военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт, посетила район военной операции в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба операции Объединённых сил Украины (ООС).

Согласно данным пресс-центра, замкомандующего ООС Эдуард Москалев ознакомил представителей Соединённых Шатов с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте. Они осмотрели подразделения украинских военных, выполняющих задачи на линии соприкосновения, и побеседовали с силовиками.

Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины, и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский уже второй день находится с рабочим визитом в Донбассе. На своей странице в Instagram он сообщил, что утро пятницы у него началось в Авдеевке. Своё сообщение он сопроводил селфи на фоне ржавых брусьев.