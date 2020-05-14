Давутоглу рассказал о договорённости с США не вводить С-400 в эксплуатацию

https://static.news.ru/photo/576db796-95e3-11ea-988a-fa163e074e61_660.jpg Ахмет Давутоглу Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Анкара и Вашингтон могли за закрытыми дверями договориться о том, чтобы Турция не вводила в эксплуатацию российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Такое мнение высказал бывший премьер-министр республики Ахмет Давутоглу.

Политик пояснил, что выводы сделал, исходя из заявлений американской стороны. В беседе с журналистом газеты Yeni Çağ экс-премьер отметил , что Анкара в апреле не ввела ЗРС в эксплуатацию, как планировала.

В начале мая руководитель Управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что Турция продолжает развёртывание российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», несмотря на пандемию коронавируса. Он подчеркнул, что часть комплексов уже приступили к работе, писал NEWS.ru.