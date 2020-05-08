Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400

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Турция продолжает развёртывание российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил руководитель Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

По его словам, часть комплексов уже приступили к работе.

Процесс развертывания С-400 продолжается, и определённые системы были введены в эксплуатацию, — цитирует Демира ТАСС.

Поставки ЗРС Россия поэтапно осуществила в Турцию в 2019 году, к октябрю были отправлены все элементы, в том числе ракеты. Власти США длительное время рассчитывали на то, что турецкая сторона не станет закупать российское вооружение. Они угрожали Анкаре различными санкциями и отказом поставлять истребители F-35.

В апреле стало известно, что из-за пандемии процесс ввода С-400 в эксплуатацию существенно замедлится и растянется на несколько месяцев, писал NEWS.ru.