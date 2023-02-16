Датское ТВ показало бойца ВСУ с шевроном ИГИЛ

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Датский телеканал DRTV показал сюжет о боеприпасах для украинской армии и в кадр попал солдат ВСУ с шевроном «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На видеозаписи можно увидеть двух бойцов ВСУ, на плече одного из которых виднеется флаг террористической организации.

В сюжете сообщается, что на Украине сражаются бойцы из «чеченских группировок, базирующихся в повстанческих районах Сирии, а также из традиционных сепаратистских группировок Европы».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала тяжелое положение дел у солдат ВСУ в Донбассе. Она добавила, что на месте проведения СВО продолжается наступление российских военных. Он оценила ситуацию как «напряженную». Она при этом выразила надежду на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.