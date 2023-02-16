«Тяжело»: Маляр пожаловалась на положение ВСУ в Донбассе Замминистра обороны Украины Маляр рассказала о тяжелом положении дел у ВСУ в Донбассе

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала тяжелое положение дел у солдат ВСУ в Донбассе, сообщает URA.RU. Она добавила, что на месте проведения СВО продолжается наступление российских военных. Он оценила ситуацию как «напряженную».

На Востоке продолжается наступление. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело, — сказала Маляр.

Она при этом выразила надежду на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил создание группировки ВСУ на Запорожском направлении ожиданием Киева очередных поставок западного вооружения и техники. По его словам, эта группа должна будет проводить наступательные действия и выполнять оперативные задачи в Запорожье, однако российские оборонительные соединения и формирования смогут остановить любое наступление на этом направлении.