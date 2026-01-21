Один из последних проданных Данией США островов достался Эпштейну

Последним островом, который Дания продала США, оказался остров американского финансиста Джеффри Эштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает британская газета Metro. По данным издания, речь идет о сделке по Виргинским островам, заключенной в 1917 году.

В рамках того исторического договора о датских Вест-Индиях Соединенные Штаты приобрели около 50 островов в Карибском море за $25 млн (1,9 млрд рублей). Одним из условий соглашения было признание суверенитета Дании над Гренландией.

Таким образом, территория, известная сегодня как острова Литл-Сент-Джеймс и Грейт-Сент-Джеймс, перешла под контроль США. Позже Джеффри Эпштейн приобрел их, создав на Литл-Сент-Джеймс печально известную частную резиденцию, ставшую центром секс-торговли. Стоимость сделки в современном эквиваленте составила около $12,3 млн (953 млн рублей).

Ранее жертвы Эпштейна сообщили, что бизнесмен заманивал их в сексуальные отношения обещаниями дать хорошее образование в колледже. Он убеждал, что может помочь с поступлением в лучшие университеты страны или даже полностью оплатить учебу.