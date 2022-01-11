Дания предложила НАТО отправить в Балтию фрегат для защиты от РФ

Дания предложила войскам НАТО отправить фрегат ВМФ Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 в страны Балтии для противодействия России. Об этом сообщила посол Дании в Эстонии Кристина Мисковяк Беквард в эфире Эстонского телевидения.

Этот шаг необходим для демонстрации единства НАТО, для противодействия агрессивным действиям России вблизи границы Украины, — заявила датский дипломат.

Кристина Мисковяк Беквард добавила, что «НАТО приветствовало предложение о поддержке. В датском парламенте очень сильна поддержка вклада Дании в безопасность на Балтийском море».

Фрегат из Дании прибудет в Балтийское море в середине января на три месяца. Что касается истребителей F-16, они будут направлены на базу Шауляй в Литву, где на данный момент уже находятся восемь датских. Как заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, это предложение датчан станет «сильным сдерживающим сигналом для России».

Хотя целью России является раскол союзнических отношений, решение Дании свидетельствует об укреплении союзнических отношений, — сказал эстонский министр обороны.

Ранее депутат эстонского парламента Оудекки Лооне обратилась у себя в Facebook к министру обороны страны Калле Лаанету с критикой решения правительства передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, отметив, что поставки оружия Киеву противоречат Минским соглашениям. По её словам, сейчас все европейские страны готовы сесть за стол переговоров, разрешая таким образом разногласия исключительно дипломатическим путём.