Дания передаст Украине 19 новых артиллерийских систем

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Дания передаст Украине 19 новых артиллерийских систем, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передает РИА Новости. Ранее они посетили Николаев, где осмотрели разрушенные здание областной госадминистрации и терминалы с растительным маслом, морской торговый порт, а также индивидуальный тепловой пункт.

Дания вас будет поддерживать столько, сколько потребуется. Мы вас будем поддерживать оружием, тренировками, гуманитарной поддержкой, реконструкцией, наша цель — оставаться одним из наибольших доноров. Мы решили отдать вам все 19 новых артиллерийских систем, — заявила Фредериксен.

Зеленский в свою очередь наградил Фредериксен орденом «Княгини Ольги» I степени за поддержку и сотрудничество с Украиной.

Ранее правительства Венгрии и Австрии ответили отказом на призыв о поставках вооружения Украине. О такой позиции государств сообщил глава венгерского Министерства обороны Криштоф Салай-Бобровницки. После переговоров с коллегой из Австрии Клаудией Таннер, он заметил, что страны хотят избежать эскалации конфликта.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она.