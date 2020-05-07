Мир

Далай-лама призвал людей к любви и щедрости для преодоления пандемии

19:05, 07 мая 2020
Далай Лама Далай Лама Фото: Shailesh Bhatnagar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По случаю буддийского праздника Весак далай-лама обратился к человечеству с призывом «протянуть друг другу руки с состраданием».

В своём обращении он призвал всех людей для преодоления пандемии ежедневно упражняться в медитации, любви, щедрости, терпении.

Мы должны протянуть друг другу руки с состраданием, ибо только объединение и согласованные, глобальные усилия позволят нам справиться со стоящими перед нами проблемами беспрецедентного масштаба, — приводит слова далай-ламы РИА Новости.

Международный праздник Весак посвящён трём важнейшим событиям в жизни Будды Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни — его рождению, просветлению и уходу в паринирвану.

Ранее далай-лама сообщил, что одним из способов борьбы с эпидемией коронавируса нового типа является чтение мантры Тары. Он также поделился голосовой записью, на которой начитывает мантру, посоветовав практикующим буддистам произносить её как можно чаще, писал NEWS.ru.

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