Далай-лама призвал людей к любви и щедрости для преодоления пандемии

По случаю буддийского праздника Весак далай-лама обратился к человечеству с призывом «протянуть друг другу руки с состраданием».
В своём обращении он призвал всех людей для преодоления пандемии ежедневно упражняться в медитации, любви, щедрости, терпении.
Мы должны протянуть друг другу руки с состраданием, ибо только объединение и согласованные, глобальные усилия позволят нам справиться со стоящими перед нами проблемами беспрецедентного масштаба, — приводит слова далай-ламы РИА Новости.
Международный праздник Весак посвящён трём важнейшим событиям в жизни Будды Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни — его рождению, просветлению и уходу в паринирвану.
Ранее далай-лама сообщил, что одним из способов борьбы с эпидемией коронавируса нового типа является чтение мантры Тары. Он также поделился голосовой записью, на которой начитывает мантру, посоветовав практикующим буддистам произносить её как можно чаще, писал NEWS.ru.