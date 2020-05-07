Далай-лама призвал людей к любви и щедрости для преодоления пандемии

Фото: Shailesh Bhatnagar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впервые с 1980-х годов флот НАТО зашёл в воды Баренцева моря. Эскадра в составе эсминцев «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт» и британского корабля «Кент» направилась в северные воды для обеспечения безопасности за Северным полярным кругом. Об этом заявило командование Шестого флота.

Эскадру сопровождает судно снабжения ВМС США Supply. Кадры с эсминцами были опубликованы в Сети. После того как флот НАТО вошёл в Баренцево море, его тут же взяли на сопровождение корабли...