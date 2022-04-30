Daily Storm: «Макдоналдс» может вернуться в Россию под новым названием

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Руководство «Макдоналдса» планирует вернуться на российский рынок фастфуда, пишет Daily Storm. Как рассказал представитель компании, в апреле в США прошло собрание шести руководителей сети быстрого питания со всех континентов. По его словам, гендиректор «Макдоналдса» Крис Капчинский выступил за «скорейшее» возобновление работы в России. При этом инсайдер уточнил, что американская сеть не исключает возможности ребрендинга для того, чтобы обойти западные санкции.

Наложено большое количество запретов сейчас со стороны Запада. Не исключаем, что будет какая-то смена названия, упаковок и прочего, чтобы на выходе это оставался всеми любимый «Макдоналдс» по качеству, но по внешнему виду отличающийся от американского продукта, — заявил собеседник издания.

Отмечается, что американская сеть быстрого питания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам, несмотря на закрытие всех точек в России.

В результате приостановки деятельности в России и на Украине потери американской корпорации «Макдоналдс» составили около $127 млн. Об этом свидетельствуют данные отчёта компании за первый квартал 2022 года. При этом около $27 млн приходится на аренду, услуги и зарплату персонала, а остальные $100 млн — это списание продуктов, которые могут испортиться в связи с закрытием ресторанов.

Ранее международный кулинарный судья Николай Баратов заявил, что Россия может с лёгкостью найти альтернативу «Макдоналдсу». Сам он надеется, что именно эта сеть ресторанов ушла навсегда.

14 марта в пресс-службе «Макдоналдса» сообщили, что решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней, после чего не исключено повторное открытие ресторанов.