Daily Mail: анархисты захватили особняк бизнесмена Дерипаски в Лондоне

Участники анархистского движения «Лондонские махновисты» захватили здание в столице Англии, которое, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Как сообщает Daily Mail, активисты повесили баннер с надписью «эта собственность была освобождена».

Участники движения утверждают, что особняк будет использоваться для размещения украинских беженцев, а также поддержки народов всех стран и этнических групп. Полиция Лондона подтвердила изданию произошедший инцидент с зарубежной недвижимостью российского предпринимателя.

Оккупировав этот особняк, мы хотим показать солидарность с украинским народом, а также с российским народом, который никогда не давал согласия на это безумие, — заявили анархисты.

По информации британского издания, здание, стоимость которого оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов, всё ещё принадлежит семье бизнесмена и пока не было передано в руки правительства. Согласно заявлениям представителей движения, они решили ускорить этот процесс и обратились к министру внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Прити Пател, не волнуйтесь. Мы сделали всё за вас. Добро пожаловать, беженцы, — прокричали анархисты с балкона захваченного дома.

В конце февраля Дерипаска высказался за мир между РФ и Украиной и призвал к скорейшему проведению переговоров. Позже он выступил на Красноярском экономическом форуме, в ходе которого предупредил об опускающемся на Россию «железном занавесе» и угрожающем стране кризисе.