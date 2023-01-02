В Бразилии, в Сан-Паулу, проходит церемония прощания с легендарным футболистом Пеле. Тысячи людей стянулись к стадиону его родного клуба «Сантос» — «Вила Белмиро». Полиция осторожно пропускает болельщиков внутрь, чтобы не допустить давки.

Фанаты встретили автомобиль с гробом трехкратного чемпиона мира, встав перед ним на колени. Многие из них в знак уважения надели футболки сборной Бразилии с десятым номером.

Церемония продлится сутки, после чего гроб с телом спортсмена провезут по улицам города. Похоронят Пеле 3 января в местном вертикальном кладбище «Экуменика», где бразилец 19 лет назад купил себе место. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. 30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью легенды футбола.

Подробнее о том, как проходит церемония прощания с королем футбола, — в фотогалерее NEWS.ru.

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: футболист Зе Роберто, сын Пеле Эдсон Насименту (слева направо)

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: футболист Зе Роберто, сын Пеле Эдсон Насименту (слева направо)

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино, вдова Пеле Марсия Аоки (справа)

Фото: Andre Penner/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино, вдова Пеле Марсия Аоки (справа)

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Andre Penner/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: вдова Пеле Марсия Аоки (вторая справа)

Фото: Andre Penner/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: вдова Пеле Марсия Аоки (вторая справа)

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Isaac Fontana/EPA/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Rahel Patrasso/Global Look Press

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага в память о Пеле

Фото: Antonio Lacerda/ТАСС

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага в память о Пеле

Бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет

Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса

Фото: IMAGO/Andre Pera/Global Look Press

Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса

Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса

Фото: Lincon Zarbietti/Global Look Press

Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса

Тело Эдсона Арантеша ду Насименту, короля Пеле, прибывает на Мемориальное кладбище Вселенского некрополя

Фото: Marcio Ribeiro/Global Look Press

Тело Эдсона Арантеша ду Насименту, короля Пеле, прибывает на Мемориальное кладбище Вселенского некрополя