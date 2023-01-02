Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: сын Пеле Эдсон Насименту (справа), футболист Зе Роберто (слева)
В Бразилии, в Сан-Паулу, проходит церемония прощания с легендарным футболистом Пеле. Тысячи людей стянулись к стадиону его родного клуба «Сантос» — «Вила Белмиро». Полиция осторожно пропускает болельщиков внутрь, чтобы не допустить давки.
Фанаты встретили автомобиль с гробом трехкратного чемпиона мира, встав перед ним на колени. Многие из них в знак уважения надели футболки сборной Бразилии с десятым номером.
Церемония продлится сутки, после чего гроб с телом спортсмена провезут по улицам города. Похоронят Пеле 3 января в местном вертикальном кладбище «Экуменика», где бразилец 19 лет назад купил себе место. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.
Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. 30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью легенды футбола.
Подробнее о том, как проходит церемония прощания с королем футбола, — в фотогалерее NEWS.ru.
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Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: футболист Зе Роберто, сын Пеле Эдсон Насименту (слева направо)
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: футболист Зе Роберто, сын Пеле Эдсон Насименту (слева направо)
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино, вдова Пеле Марсия Аоки (справа)
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино, вдова Пеле Марсия Аоки (справа)
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: вдова Пеле Марсия Аоки (вторая справа)
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: вдова Пеле Марсия Аоки (вторая справа)
Фото: Isaac Fontana/EPA/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Isaac Fontana/EPA/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Rahel Patrasso/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Rahel Patrasso/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Antonio Lacerda/ТАСС
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага в память о Пеле
Фото: Antonio Lacerda/ТАСС
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага в память о Пеле
Фото: SVEN SIMON/Global Look Press
Бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет
Фото: SVEN SIMON/Global Look Press
Бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет
Фото: IMAGO/Andre Pera/Global Look Press
Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса
Фото: IMAGO/Andre Pera/Global Look Press
Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса
Фото: Lincon Zarbietti/Global Look Press
Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса
Фото: Lincon Zarbietti/Global Look Press
Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса
Фото: Marcio Ribeiro/Global Look Press
Тело Эдсона Арантеша ду Насименту, короля Пеле, прибывает на Мемориальное кладбище Вселенского некрополя
Фото: Marcio Ribeiro/Global Look Press
Тело Эдсона Арантеша ду Насименту, короля Пеле, прибывает на Мемориальное кладбище Вселенского некрополя