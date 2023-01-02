«Да здравствует король»: в Бразилии проходит церемония прощания с Пеле

Фото: Sebastiao Moreira/EPA/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: сын Пеле Эдсон Насименту (справа), футболист Зе Роберто (слева)

В Бразилии, в Сан-Паулу, проходит церемония прощания с легендарным футболистом Пеле. Тысячи людей стянулись к стадиону его родного клуба «Сантос» — «Вила Белмиро». Полиция осторожно пропускает болельщиков внутрь, чтобы не допустить давки.

Фанаты встретили автомобиль с гробом трехкратного чемпиона мира, встав перед ним на колени. Многие из них в знак уважения надели футболки сборной Бразилии с десятым номером.

Церемония продлится сутки, после чего гроб с телом спортсмена провезут по улицам города. Похоронят Пеле 3 января в местном вертикальном кладбище «Экуменика», где бразилец 19 лет назад купил себе место. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. 30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью легенды футбола.

Подробнее о том, как проходит церемония прощания с королем футбола, — в фотогалерее NEWS.ru.