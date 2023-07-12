Цукерберг оголил накачанный пресс Опубликовано фото мускулистого Цукерберга с чемпионами UFC Адесаньей и Волкановски

Фото: Социальные сети

Марк Цукерберг (в центре) Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски

Сооснователь Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг продемонстрировал накачанное тело на совместной фотографии с двумя чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски, которую выложил в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Издание TMZ сообщило, Цукерберг мог нанять новозеландского кикбоксера и австралийского бойца смешанного стиля для тренировок перед возможным боем с главой Tesla и SpaceX, владельцем Twitter Илоном Маском.

Для меня большая честь тренироваться с вами, парни! — написал Цукерберг в комментарии к фото.

По мнению обозревателей TMZ, на снимке 39-летний глава Meta выглядит «чертовски хорошо». В частности, они отметили его накачанные руки и пресс, а также «большие грудные мышцы».

В комментариях к фотографии отметился Адесанья, написавший, что в их работе с Цукербергом «нет фальши». По словам бойца MMA, их тренировки с Марком — «серьезное дело».

Ранее Маск предложил Цукербергу помериться пенисами. Перед этим он обратился к Цукербергу в Twitter, сообщив, что его жена ездит на Tesla, если сам глава Meta вдруг об этом не знает.

В июне, на фоне сообщений о планах Meta запустить аналог Twitter, соцсеть Threads, Маск предложил Цукербергу провести поединок в клетке, тот не отказался. Они даже успели обсудить место для проведения боя, но вмешалась мать Маска, которая запретила сыну драться, посоветовав выяснить отношения без кулаков, посоревновавшись в том, кто из них смешнее.