Цукерберг переведёт сотрудников в виртуальную реальность

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса рабочего пространства Horizona Workrooms, который позволит сотрудникам имитировать командные собрания и общение. Об этом сообщает Insider.

C помощью специального шлема Oculus Quest 2 пользователи теперь могут создавать «аватары», которые позволят получить доступ к рабочему ноутбуку и взаимодействовать с коллегами через виртуальную «метавселенную». Это значительно упростит рабочий процесс для тех, кто трудится удалённо.

Без правильных связующих инструментов удалённая работа по-прежнему приносит множество трудностей, — отметили в релизе Facebook.

Facebook уже думал о создании популярных сервисов для работы, однако попытки не увенчались успехом. Немногие компании предпочитают Facebook at work для внутренней переписки таким приложениям как Slack, Microsoft Teams и Google Chat.

Ранее Facebook отключил функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана. Таким образом в социальной сети попытались защитить местных пользователей от преследования со стороны участников движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).