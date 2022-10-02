CTV: в Торонто в результате стрельбы был ранен ребенок

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Стрельба произошла в канадском городе Торонто. В результате инцидента несовершеннолетний получил ранение. Об этом сообщает телеканал CTV.

По данным СМИ, инцидент случился на одной из улиц города. прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили там ни стрелков, ни пострадавших.

Позднее в больницу поступил ребенок, по мнению полици, получивший ранение в ходе той самой перестрелки. Возраст пострадавшего и другие данные о нем не раскрываются.

В настоящее время правоохранители ведут розыск причастных к инциденту.

Ране сообщалось, что два человека погибли от рук вооруженного мужчины в канадской провинции Онтарио. Еще трое получили ранения. Сам нападавший в результате ранения скончался.

Также сообщалось, что в одном из торговых центров Стамбула произошла перестрелка, в результате которой получили ранения шесть человек. Отмечается, что пятеро пострадавших являются иностранцами.