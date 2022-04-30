Credit Suisse обвинили в сотрудничестве с «российскими олигархами»

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Представителей швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG обвинили в сотрудничестве с «российскими олигархами», заявила американская юридическая фирма Pomerantz. В пресс-релизе портала GlobeNewswire уточняется, что на компанию подали коллективный иск в Окружной суд США в Нью-Йорке за отказ в предоставлении информации инвесторам о пособничестве предпринимателям из России.

Против Credit Suisse Group AG и некоторых её должностных лиц подан коллективный иск в Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка от лица всех физических и юридических лиц, которые приобрели ценные бумаги Credit Suisseв период с 19 марта 2021 года по 25 марта 2022 года, — сказано в сообщении.

Весной представители Конгресса США отправили письмо директору швейцарской фирмы Credit Suisse Томасу Готтштейну с требованием предоставить информацию о соблюдении компанией контрмер, которые ввели власти Соединённых Штатов после начала военной спецоперации на Украине. Запросу конгрессменов предшествовали слухи в СМИ, что банк Credit Suisse приказал инвесторам избавиться от документов, касающихся кредитов для попавших под санкции лиц.

Ранее власти США объявили о награде до $5 млн за помощь Министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации». В частности, премию обещают заплатить тому, кто назовёт местонахождение яхт российских олигархов.