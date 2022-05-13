CNN: в ООН потребовали открыть Чёрное море для вывоза пшеницы с Украины

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Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к российскому руководству с требованием снять несуществующую «блокаду» черноморских портов. Требование прозвучало на фоне минирования украинскими военными акватории Чёрного и Азовского морей, которое привело к перебоям с поставками украинской пшеницы в другие страны. По словам представителя международной организации, если этого не произойдёт, то, по его мнению, миллионы людей по всему миру умрут, пишет телеканал CNN.

Миллионы людей во всём мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношений с Украиной, вам нужно открыть эти порты, — обратился Бизли.

Он при этом добавил, что, если порты не откроют, то экономика Украины рухнет.

В случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса, ранее написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что политики в Европе спешат принять остальные санкции в отношении Москвы, поэтому они готовы отказаться от части мер в новом проекте ограничений. В Европе выразили уверенность в том, что Будапешт ещё получится убедить. Уточняется, что стороны могут достичь успеха в переговорах в ходе встречи глав МИД ЕС 16 мая.