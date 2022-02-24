CNN: российские военные заняли киевский аэропорт

Журналисты CNN в своём видеорепортаже сообщили, что российские воздушно-десантные войска высадились в 25 километрах от центра украинской столицы и взял под контроль аэропорт. Американский репортёр отмечает, что у всех солдат на рукаве чёрно-оранжевая нашивка.

Это российские войска. Я говорил с одним из них — он сказал, что это российские войска. У всех у солдат на рукаве чёрно-оранжевые нашивки, — сообщает репортёр CNN.

Мэр Таврийска Николай Ризак ранее заявил, что российские войска захватили Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) и главное здание Северо-Крымского канала в Херсонской области. По его словам, на гидроэлектростанции вывесили российский триколор.

Ранее ополченцы Луганской Народной Республики взяли под контроль город Счастье и посёлок Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе, о чём заявил советник главы МВД республики Виталий Киселёв. Некоторое время назад Народная милиции ЛНР начал операцию по освобождению подконтрольной киевской власти территории.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.