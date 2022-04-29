CNN: американский военный из ЧВК был убит на Украине

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Американский 22-летний военный Вилли Джозеф Кансел из частной военной компании (ЧВК) погиб на Украине, пишет CNN со ссылкой на семью погибшего. Мать солдата подтвердила смерть наёмника, но заявила, что его тело не было обнаружено. Отмечается, что компания, на которую работал бывший морпех США, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта.

Группа в которую входил американец состояла из граждан «самых разных стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о порядка семи тысячах наёмников более чем из 60 стран, прибывших на Украину с начала российской спецоперации. По её словам, среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

Минобороны России ранее опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ. Отмечается, что военные экипажи выполняют целый ряд задач помимо уничтожения бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, включая доставку десанта, военных грузов, а также оказание авиационной поддержки подразделений.

Штурман вертолёта Ка-52 Михаил отметил, что экипажи работают с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника. Военные также описали случай, когда экипаж командира транспортно-штурмового вертолёта Ми-8АМТШ наткнулся на позицию украинских зенитчиков лицом к лицу. В результате предпринятых действий был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Бук» украинских войск.