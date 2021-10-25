ЦИК Узбекистана подтвердил избрание Мирзиёева на новый президентский срок

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Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана. Действующий глава государства набрал 80,1% голосов. Об этом сообщает ЦИК Узбекистана.

Отмечается, что на втором месте с 6,6% находится заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова, а на третьем — председатель Национально-демократической партии «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) Алишер Кадыров с 5,5%. Четвёртую позицию занял лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,1%) и последнее место у председателя Социал-демократической партии «Адолат» (Справедливость) Бахрома Абдухалимова (3,4%).

Для победы на выборах необходимо было набрать более 50% голосов избирателей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана. Лидеры подчеркнули настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.