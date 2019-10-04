https://static.news.ru/photo/2e2a7eba-e77d-11e9-be94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины постановила возместить политическим партиям, прошедшим в Верховную Раду, связанные с предвыборной агитацией расходы в 467,3 млн гривен ($18,9 млн).

Комиссия приняла решение возместить политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах за счёт средств государственного бюджета Украины расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации, — говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Так партии «Батькивщина» вернут 87,2 млн гривен ($3,5 млн), «Голосу» — 105,6 млн гривен ($4,2 млн), «Европейской солидарности» — 99,4 млн гривен ($4,04 млн), «Оппозиционной платформе — За жизнь» — 60,3 млн гривен ($2,4 млн). Самое крупное возмещение получит пропрезидентская партия «Слуга народа» — 114,6 млн гривен ($4,65 млн).

Как писал News.ru, новый состав Центральной избирательной комиссии 4 октября был утверждён на Украине. В общей сложности депутаты Верховной рады назначили 17 членов комиссии, 12 из которых принадлежат к партии власти «Слуга народа». В новый состав ЦИК Украины вошли Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Виталий Грень, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Павел Любченко, Виталий Плукар, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий, Владимир Перепелюк, Александр Кармаза («Слуга народа»), Андрей Гевко, Виктория Глущенко (партия «Батькивщина»), Сергей Дубовик, Юрий Мирошниченко («Оппозиционная платформа — За жизнь») и Юрий Буглак («Европейская солидарность»).