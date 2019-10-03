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Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский анонсировал полный отказ страны от российского газа в 2022 году.

По его словам, к этому времени будет завершено строительство нового газопровода Baltic Pipe. Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян, —...