Новый состав Центральной избирательной комиссии 4 октября был утверждён на Украине. В общей сложности депутаты Верховной рады назначили 17 членов комиссии, 12 из которых принадлежат к партии власти «Слуга народа».
В новый состав ЦИК Украины вошли Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Виталий Грень, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Павел Любченко, Виталий Плукар, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий, Владимир Перепелюк, Александр Кармаза («Слуга народа»), Андрей Гевко, Виктория Глущенко (партия «Батькивщина»), Сергей Дубовик, Юрий Мирошниченко («Оппозиционная платформа — За жизнь») и Юрий Буглак («Европейская солидарность»),
Ранее, как писал News.ru, комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти обратился к парламенту с предложением рассмотреть представление главы государства Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центризбиркома.
Решение одобрили 16 депутатов, двое выступили против, ещё семь политиков воздержались от голосования.
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