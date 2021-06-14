«Чушь несусветная»: в бундестаге оценили условие Киева по Крыму

https://static.news.ru/photo/84ff504e-cd9a-11eb-8e8b-96000091f725_660.jpg Вальдемар Гердт Фото: Christian Spicker via imago-images.de/Global Look Press

Предложение Киева «обменять» запуск газопровода «Северный поток — 2» на Крым является чушью, заявил депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт. Так представитель «Альтернативы для Германии» отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает РИА Новости.

Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм, — подчеркнул Гердт.

Он добавил, что «Северный поток — 2» больше нужен Германии, а не России.

Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдёт полностью на дорогой и грязный американский газ, — считает депутат.

Он также отметил, что официальному Киеву Крым интересен только как территория.

Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света? — задался вопросом Гердт.

Ранее стало известно, что власти Украины выступают против проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что условием для запуска газопровода должно быть «освобождение территорий Украины» и обеспечение энергетической безопасности страны. Он добавил, что это — справедливая компенсация за угрозы.