Чума на оба ваши дома: почему Африка не спешит принимать сторону Украины Страны, которые Запад пытается втянуть в разборки между Москвой и Киевом, не намерены служить подносящими снаряды в чужом для них конфликте

Фото Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Африки начинают терять терпение, пока Запад все сильнее давит на них, пытаясь принудить прекратить сотрудничество с Россией или хотя бы открыто осудить Москву за её действия на Украине. В Африканском Союзе (АС) Вашингтону и Брюсселю отвечают, что не намерены таскать для них каштаны из огня и служить подручными в разборках, к которым Чёрный континент не имеет никакого отношения.

Так, на этой неделе между двумя континентальными союзами — Европейским и Африканским — возникли серьёзные трения, которые напоминают дипломатические войны времён противостояния западного и советского блоков. Раздражение у африканцев вызвали требования к ним европейцев чётко занять сторону в тянущемся третий месяц российско-украинском вооружённом конфликте. Причём требования эти граничат с ультиматумом: некоторые страны ЕС угрожают неопределившимся странам АС прекратить финансирование совместных проектов, если те не перестанут сидеть на двух стульях.

Аналогичную позицию занимают и США, которые в лице заместителя госсекретаря Виктории Нуланд призвали африканские страны принять меры, чтобы их юрисдикции не использовались российскими компаниями для обхода западных санкций.

Полный игнор

Евросоюз и США «наехали» на африканцев вскоре после того, как о такой услуге их попросили в Киеве, где тоже пытаются формировать всемирный антироссийский фронт, но не имеют рычагов влияния на африканские страны, проголосовавших против или воздержавшихся при голосовании антироссийских резолюций в ООН (это Бурунди, Эритрея, ЦАР, ЮАР, Габон, Эфиопия, Конго, Мали, Зимбабве и другие, всего 17 государств).

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в апреле дважды пытались связаться с руководством Африканского союза самостоятельно. Они звонили главе Афрокомиссии Мусе Факиму Хакамата и председателю АС Маки Саллу, призывая их присоединиться к антироссийским санкциям и дать возможность напрямую обратиться к лидерам АС по видеосвязи.

Однако лидеры АС на сегодня никак не отреагировали на эти просьбы и ограничились только словесным осуждением российской военной спецоперации, причём в максимально общих выражениях.

Мы призываем Российскую Федерацию и все другие региональные и международные силы безоговорочно уважать международное законодательство, территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы призываем обе стороны немедленно объявить перемирие и безотлагательно начать переговоры под эгидой ООН, чтобы конфликт не разросся до мирового масштаба, — говорится в заявлении Хакамата и Саллу от 24 февраля.

Молчаливый, но упорный игнор, с которым руководство Украины все эти месяцы сталкивается со стороны Африки, начинает раздражать Киев, который пытается достаточно откровенно надавить, например, на ЮАР, используя пропагандистские приёмы.

Нейтралитет [в российско-украинском конфликте] означает поддержку лжи и авторитаризма, а не демократии и принципов. Вы оказываетесь на неправильной стороне с точки зрения морали и истории,—раскритиковала африканские правительства посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова на страницах южноафриканской газеты Daily Maveric.

Дипломат также призвала народ Южной Африки «встать плечом к плечу» с украинцами и недипломатично обвинила власти в Претории в нежелании провести с ней встречу по этому вопросу. В МИД ЮАР отреагировали на статью болезненно, заявив, что госпожа Абравитова перешла границы дипломатического протокола, общаясь в подобном тоне с властями страны-хозяйки.

GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

В чёрно-белом свете

Европейские, украинские и американские дипломаты в какой-то степени готовы, скрепя сердце, смириться с нейтралитетом таких стран, как Китай и Индия, но не скрывают фрустрацию, когда позицию «ни вашим, ни нашим» занимают ооновские «заднескамеечники», чем пробивают огромные дыры в едином антироссийском фронте.

Вы не можете оставаться в стороне, наблюдая происходящую на Украине агрессию, и заявлять о своем нейтралитете, — упрекала в марте «нейтралов» посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Но чем жёстче становится позиция Украины и Запада в отношении африканских стран-«вольнодумцев», тем отчетливее созревает в этих странах осознание того, что им следует держаться вместе и не дать «белым людям» растащить себя по враждующим лагерям, как это многократно случалось в истории, причём не только в колониальную эпоху, когда у колоний не было выбора, чью сторону занять.

Африканцев сильно обидело, как быстро западное сообщество отреагировало на вооружённый конфликт на Украине (белой европейской нации) по сравнению с тем, сколько времени понадобилось Западу, чтобы просто заметить не менее кровавые конфликты в Эритрее, Эфиопии, Судане, Йемене. Как по этому поводу заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, «усиленное внимание к Украине показывает пренебрежение [Запада] к жизням чернокожих».

Африканские страны не торопятся принимать сторону Украины не в последнюю очередь потому, что её воспринимают там как часть западной цивилизации, от которой африканцы натерпелись за столетия колониальной зависимости. Но с другой стороны, антизападная риторика из Москвы тоже не делает эти страны союзниками РФ, потому что Россию там тоже подозревают в «скрытом колониализме».

Уже после роспуска европейских империй после Второй мировой войны США и Западная Европа с одной стороны и СССР с другой ожесточённо переманивали молодые африканские государства каждый на свою сторону, откровенно покупая их лояльность. И в глазах африканцев те и другие мало отличались друг от друга хотя бы потому, что принадлежали к одной и той же белой расе — а это куда более важная характеристика для бывших колоний, чем какие-то идеологические различия.

Упорное нежелание множества африканских стран занять проукраинскую позицию вызвано именно тем, что это рассматривается там как утрата части суверенитета, сказал NEWS.ru африканист Евгений Корендясов.

То огромное давление, которое африканские страны ощущают со стороны бывших метрополий, в первую очередь Франции, вызывает там рефлекторное отторжение. Страны Африки не поддерживают антироссийские санкции не из-за какой-то огромной любви к России или неприязни к Украине, а потому, что Россия представляет для них естественную альтернативу неоколониалистскому диктату Запада. Евгений Корендясов эксперт по российско-африканским отношениям Института Африки РАН

Сегодня многие африканские политики поэтому подчеркивают, что если президент Владимир Зеленский желает снискать симпатии на Чёрном континенте, ему следует прекратить позиционировать свою страну как «передовой отряд западных демократий» в борьбе с авторитаризмом.

Michael Dietrich/imagebroker.com/Global Look Press

И Африка им нужна

Просьбы Зеленского выступить перед главами стран Афросоюза весьма редкий прецедент, когда европейские политики ищут помощи у политиков африканских (и что не может не льстить национальному самолюбию последних).

Как пишет выходящее во Франции издание The Africa Report, это выглядит как признак отчаяния со стороны Киева, потому что в прежние времена на Украине не вспоминали об их существовании, а чернокожие на самой Украине ощущали на себе расизм более циничный, чем в той же Европе.

Зеленский должен понимать, что у африканских стран есть свои интересы и эти интересы находятся на первом месте. Разрыв связей с Россией без возможности моментальной их замены таким интересам не служит, — пишет газета.

Газета также утверждает, что посольства Украины в Сенегале и Нигерии после 24 февраля занимаются вербовкой местных жителей в ряды ВСУ — точно так же, как это делали колониальные державы в годы обеих мировых войн (что тоже создаёт неприятные исторические параллели в сознании африканцев).

При этом подчеркнутую нейтральность ряда африканских стран The Africa Report списывает на происки Китая, который сам не против использовать proxi в дипломатической игре, в которой Пекин не желает марать руки.

Основания для таких подозрений есть. После распада СССР образовавшуюся пустоту быстро начал осваивать Китай — свято место пусто не бывает. Сейчас Пекин умело лавирует между Москвой, Киевом, Вашингтоном и Брюсселем, выжимая максимум пользы из конфликта «белых людей» между собой. В Пекине ещё с 1960-х годов позиционировали себя как «третью силу» в борьбе как с американским империализмом, так и советским «гегемонизмом». Такая позиция находила (и находит) поддержку у множества развивающихся стран, которым в высшей степени безразлично, интересы какого блока развитых наций им предлагают обслуживать в ущерб интересам собственным.